Porto vai ter passe gratuito até aos 18 anos a partir de Setembro

A Câmara do Porto vai alargar a gratuitidade do passe Andante até aos 18 anos já a partir de Setembro, mantendo essa medida exclusivamente para jovens estudantes residentes na cidade. O executivo de Rui Moreira leva a proposta à próxima reunião de câmara, na segunda-feira, sugerindo assumir o encargo da medida, num investimento de 1,2 milhões de euros. A Assembleia Municipal terá também de se pronunciar sobre o assunto.

Em Junho passado, quando o passe se tornou gratuito para jovens até aos 15 anos – o Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos (PART) já garantia esse benefício até aos 12 anos -, Rui Moreira já tinha assumido que a “bitola” era alargar até aos 18. E um ano depois, a ideia vai concretizar-se.

“Esta medida evidencia o grau de compromisso com a sustentabilidade, pilar transversal da estratégia do Executivo Municipal para o presente mandato, tratando-se de um investimento que potencia a competitividade do território, além de estar alinhado com as políticas de descarbonização”, escreve a autarquia numa nota publicada no seu site.