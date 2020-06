Porto: empresas estrangeiras sentiram menos a pandemia e vão continuar a investir

O impacto da covid-19 no tecido empresarial do Porto foi “assimétrico”, com a maioria dos investidores a registar perdas inferiores a 30%, mas 15% a relatarem reduções de rendimentos para menos de metade. As conclusões são de um estudo feito pela Câmara do Porto, que centrou o inquérito em 65 empresas com “investimentos prioritários para a estratégia de desenvolvimento económico da cidade” onde se empregam quatro mil trabalhadores e se gerou um volume total de negócios acima dos 768 milhões de euros em 2019.

Numa distribuição por sectores, verifica-se que foram as empresas tecnológicas quem menos danos sofreu, sendo as de hotelaria, turismo e serviços partilhados quem registou maiores quebras. Quanto maior a empresa, menores os efeitos negativos do novo coronavírus, acrescenta o estudo, e os negócios portugueses parecem menos resistentes do que os estrangeiros, já que a maioria destes diz ter sentido “pouco” as consequências do SARS-Cov-2.

A pandemia parece ter também trazido oportunidades de negócio para um em cada quatro investidores – e mais uma vez os estrangeiros parecem sair-se melhor. Os serviços de consultoria, empresas tecnológicas e serviços partilhados são quem encontrou outras saídas. Nos sectores de hotelaria e turismo “nenhum investidor identificou novas oportunidades”.

A retoma, segundo o estudo realizado entre os dias 19 de Maio e 5 de Junho, o que apanhou a segunda e terceira fase do desconfinamento, já foi feita pela maioria (82%), havendo uma pequena percentagem (15%) com a actividade ainda suspensa. O optimismo parece, apesar das incertezas, vencer: dois em cada três investidores dizem encarar o período de recuperação da covid-19 de forma positiva. A menos que o foco seja no sector turístico: aqui, só metade estão optimistas.

Os estrangeiros não parecem estar de malas feitas: duas em cada três empresas antecipam aumentar o ritmo de investimentos no Porto e nenhuma grande ou média empresa prevê cortar investimentos na cidade.

Quando a análise se centra nos mais pequenos, a realidade muda um pouco. Quase metade (40%) das microempresas prevêem uma redução de investimentos, o que se compreende com a leitura de outros dados: são estas empresas que relatam um maior sufoco - de um total de 8% que relataram não ter liquidez para os próximos dois meses, a maioria (69%) são microempresas. Sem surpresas, o teletrabalho foi um regime adoptado por muitos (80%), sendo as grandes empresas quem mais o fez.

No sector das novas tecnologias, a maioria das empresas (67%) prevêem continuar a contratar, mas em hotelaria e turismo apenas 25% manifestam essa intenção. Enquanto 72% dos estrangeiros relatam a vontade de manter os planos pré-pandémicos de contratações, apenas 38% das empresas portugueses afirmam o mesmo.