Duas crianças infectadas em jardim-de-infância de Vila Franca de Xira

Duas crianças do jardim-de-infância da Escola Vasco Moniz de Vila Franca de Xira têm resultado positivo para a covid-19, situação que levou ao encerramento e desinfecção total do bloco escolar que frequentavam. O primeiro caso foi conhecido na manhã de sexta-feira e o segundo já nesta segunda-feira. As restantes sete crianças que integravam a mesma sala de jardim-de-infância também foram testadas, assim como os funcionários e a educadora que com elas contactaram e todos estes testes deram resultado negativo.

O jardim-de-infância que integra a oferta escolar da Vasco Moniz (estabelecimento instalado no bairro do Bom Retiro, nos arredores de Vila Franca de Xira) reabrira no dia 1 de Junho, no âmbito das medidas de desconfinamento para o sector. Mas apenas nove das crianças inscritas regressaram à escola.

Na manhã da passada sexta-feira, os responsáveis do Agrupamento de Escolas Alves Redol (AEAR), que gere a Vasco Moniz, tomaram conhecimento do teste positivo de uma menina de 3 anos que frequentava o jardim-de-infância. “Pelas 9h00 de sexta-feira fomos informados que a criança tinha testado positivo, porque o pai também estava infectado. Isto foi detectado durante os dias feriados e, logo que tivemos conhecimento, contactámos a saúde pública. Estavam nove crianças a frequentar o jardim-de-infância e os pais dessas crianças foram logo, durante a manhã, informados do que se estava a passar, devendo aguardar instruções da saúde pública e entrar num ciclo de quarentena com as crianças”, explicou a direcção do AEAR, frisando que os testes realizados no domingo, num laboratório de Alenquer, permitiram apurar que uma segunda criança (um menino de 4 anos) estava, também, infectada. Os testes feitos às restantes crianças e aos funcionários deram negativo.

Entretanto, o bloco onde funciona o jardim-de-infância foi totalmente desinfectado, assim como o refeitório. Nesse mesmo bloco funcionava, também, uma unidade de apoio escolar a filhos de profissionais da chamada “linha da frente” de combate à pandemia, que tinha apenas um aluno e que foi, igualmente, desactivada. A criança que frequentava este pólo também foi testada, deu negativo, mas tal como as outras crianças entrou em quarentena preventiva.

A Escola Vasco Moniz (com um total de 600 alunos em jardim-de-infância, 1º. e 2º. ciclos) não tinha mais actividades a funcionar e, nesta altura, embora não esteja fechada, não tem actividades lectivas a funcionar. De acordo com a direcção do AEAR, o período de 14 dias de quarentena estabelecido pelas autoridades de saúde estende-se até 27 de Junho, pelo que o jardim-de-infância já não reabrirá neste ano lectivo uma vez que o calendário escolar definido termina a 26 de Junho.

Nas restantes cinco escolas do Agrupamento Alves Redol não há registo de outros casos de infecção com a covid-19.