Treino indoor vs outdoor: vantagens e desvantagens

Quando decidimos fazer exercício físico, uma das coisas que devemos ter em consideração é o lugar onde queremos treinar: indoor ou outdoor​. Só nós próprios é que sabemos o que funciona melhor connosco, uma vez que diferentes abordagens têm resultados distintos de pessoa para pessoa.

Ambas as práticas — ao ar livre e no interior — têm as suas vantagens e desvantagens.

Exercício indoor

Vantagens

Nunca terá a desculpa de condições meteorológicas adversas ou da poluição. Treinar em casa faz com que nos sintamos mais descontraídos. Por outro lado, se estivermos no ginásio, podemos sentir uma maior motivação ao fazer exercício com outras pessoas. Além disso, no ginásio, temos a conveniência de ter todos os equipamentos ao nosso dispor. Podemos fazer exercícios mais avançados e trabalhar facilmente partes específicas do nosso corpo.

No ginásio podemos ainda participar em aulas de grupo, onde podemos aprender a ficar e a manter-nos mais saudáveis, sob a tutela de um especialista nesta matéria.

Desvantagens:

O exercício indoor, nomeadamente aquele dentro da nossa própria casa, afasta-nos de algumas distracções externas, mas por outro lado devemos ter em conta outros tipos de distracções que são muito comuns de acontecer. Por exemplo, a televisão, animais de estimação, crianças, e-mail ou o telefone podem restringir a nossa rotina de exercícios.

Além disso, em caso de dúvida, não dispomos em casa de um especialista em exercício físico à nossa disposição, que nos possa aconselhar em relação a um exercício, ou ainda mais importante, corrigir a sua execução e nossa posição, evitando futuras lesões.

Exercício ao ar livre

Vantagens:

A sensação de estar ao ar livre é muito relaxante e libertadora. É por esta razão que é tão apreciado, bem como a presença do sol que nos dá vitamina — a principal fonte de produção de vitamina D é a exposição solar.

A realização de actividades ao ar livre afecta ainda positivamente o nosso bem-estar físico e psíquico, podendo até aumentar a nossa motivação para os treinos mais complexos. Se nos queremos libertar das restrições em nossa casa ou no ginásio, o treino ao ar livre é a escolha perfeita.

Desvantagens:

O clima e o tempo podem ser imprevisíveis e levar à interrupção do nosso treino.

Treinar durante o Verão pode levar à exaustão pelo calor e desidratação. No Inverno, devemos evitar a hipotermia. No que refere à prática de corrida ao ar livre, teremos que prestar mais atenção ao piso porque, ao contrário de uma passadeira, poderemos tropeçar numa raiz, numa pedra ou cair num buraco.

Para escolher o local ideal para treinar, lembre-se: a sua segurança deve ser a sua maior prioridade. A decisão final depende de si. Se for capaz de saber o que funciona para si, então certamente será capaz de alcançar com sucesso os seus objectivos e ganhos em termos de exercício, bem-estar e de saúde!