Transavia estreia nova rota francesa no Porto

Desde 4 de Junho que a Transavia começou a retomar progressivamente os voos com destino a Portugal: primeiro, as ligações de Amesterdão para Faro e Lisboa e, deste esta segunda-feira, as operações rumo a Nantes e Lyon, “tendo Portugal como único país de operações até 26 de Junho”, anunciam em comunicado.

Agora, a transportadora holandesa lança uma nova rota que vai ligar “a Invicta e a vibrante cidade gaulesa” Montpellier, com dois voos por semana desde o início de Julho até ao final de Agosto. A operação arranca com tarifas desde 29 euros/ida.

“Este é um dos anúncios que nos deixa mais orgulhosos nestes tempos desafiantes: a abertura de uma rota totalmente nova entre o Porto e Montpellier, onde iniciaremos as nossas operações pela primeira vez no início de Julho”, afirma Nathalie Stubler, directora-executiva da Transavia France, em comunicado.

“Com o levantamento gradual das restrições, também esperamos inaugurar finalmente as rotas anteriormente anunciadas de Montpellier para Lisboa e Faro”, acrescenta.

Localizada no sul de França, junto ao Mar Mediterrâneo, Montpellier é “uma cidade particularmente cosmopolita e dinâmica”, com um centro histórico “praticamente todo pedonal”.

A bordo de um dos eléctricos que partem do centro para outras zonas da cidade, é possível “conhecer pequenas localidades limítrofes, como Palavas-les-Flots ou Carnon, onde encontra magníficas praias”. E, não muito longe, fica a grande praia de Espiguette, uma longa e larga faixa de areal.

O arranque da nova rota, assim como a sua continuação e o lançamento de novas ligações, “está naturalmente sujeito à evolução da actual situação sanitária”, indicam ainda em comunicado.

Com o retomar da operação, a Transavia implementou “novas medidas de saúde” em conjunto com os aeroportos, nomeadamente: o uso obrigatório de máscara para passageiros a partir dos 11 anos de idade, “limpeza reforçada dos balcões de check-in e entrega automática de bagagem”, disponibilização de álcool gel, entre outros.