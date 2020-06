Aerial 2020: As 50 melhores fotografias na perspectiva de um pássaro

Há muito que Ewold Kooistra esperava pelo momento certo. Queria sobrevoar os característicos moinhos de Zaanse Schans com pouco nevoeiro. E finalmente, a 10 e Maio, a previsão parecia perfeita — sem vento e com baixas temperaturas nocturnas. O alarme despertou às 4 da manhã. Quando chegou, @by_ewold viu que o nevoeiro só não tapava os gigantes de vento. O drone levantou voo e... "Quando olhei para o meu telefone para ver a visão do drone, foi como um sonho", recorda o autor de "Uma manhã mágica na Holanda", fotografia vencedora do passatempo #Aerial2020 (prémio no valor de mil dólares, cerca de 884 euros) lançado pela aplicação Agora, que juntou mais de nove mil fotografias aéreas. A Fugas mostra-lhe as 50 fotos finalistas, ângulos invulgares de sítios incríveis (e até dois aéreos não tão aéreos). Reconhecemos muitos deles. Sonhamos explorar todos — na perspectiva de um pássaro.