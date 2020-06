Profissionais itinerantes manifestaram-se e receberam garantias de que feiras de diversão vão voltar

Depois de uma manhã de protestos, nesta terça-feira, a Direcção-Geral da Saúde reuniu-se com os dirigentes da Associação Profissional dos Itinerantes Certificados e concordou em permitir o regresso dos negócios de diversão ao ar livre. Data será anunciada “muito brevemente”. Com santos populares, festivais de música, romarias e outras festividades canceladas, a situação passou a ser desesperante para muitas das empresas do ramo.