As principais decisões da UEFA

Protocolos sanitários

Os princípios gerais foram aprovados e os pormenores serão finalizados nas próximas duas semanas para que tudo esteja pronto no sentido de garantir a segurança de todos os intervenientes quando voltarem as competições. A UEFA admite que vai fazer avaliações regulares sobre o que se passa nos campeonatos europeus e estar em contacto com as autoridades dos diversos países para perceber se os espectadores podem regressar aos estádios de forma gradual.

Liga dos Campeões 19-20

Dos “quartos” à final, todos os jogos serão em Lisboa, entre Luz e Alvalade, de 12 a 23 de Agosto. Será uma final 8 em que todas a eliminatórias terão apenas um jogo, com prolongamento e penáltis se necessário, sendo que todos os jogos terão início às 20h. A final será a 23 de Agosto, na Luz, que receberá a decisão da Champions pela segunda vez, depois de 2014. Os quatro jogos ainda por disputar dos oitavos-de-final, agendados para 7 e 8 de Agosto, poderão decorrer nos estádios das equipas que jogam em casa ou, em alternativa, em Guimarães e no Porto. Com a passagem da Champions para Lisboa, Istambul receberá a final em 2021. Depois, São Petersburgo suceder-lhe-á em 2022, Munique em 2023 e Wembley em 2024.

Liga Europa 2019-20

A final a 8 será divida por quatro cidades alemãs - Colónia, Duisburgo, Dusseldorf e Gelsenkirchen - e será disputada entre 10 e 21 de Agosto. Por decidir está o local dos jogos da segunda mão dos “oitavos”, que podem disputar-se na Alemanha ou nos estádios das equipas que jogam em casa. No que diz respeito aos confrontos que nem primeira mão tiveram, Inter-Getafe e Sevilha-Roma, serão disputados numa única mão em local ainda por definir. Colónia será o palco da final e Gdansk passa a ser a sede da final em 2021. Sevilha recebe a edição de 2022 e Budapeste a de 2023.

Liga dos Campeões feminina 19-20

Todos os jogos serão no País Basco, disputados entre o San Mamés, em Bilbau, e o Anoeta, em San Sebastian (que receberá a final), entre 21 e 30 de Agosto. Gotemburgo terá a final em 2021, Turim em 2022 e Eindhoven em 2023.

Mudanças nos regulamentos

Os clubes podem inscrever até três novos jogadores na sua Lista A para o que resta da temporada, sendo que só podem ser jogadores que estejam no clube na última janela de transferências, mantendo 25 como o número limite de futebolistas autorizados na Lista A. Até ao final da época serão permitidas cinco substituições. Na temporada seguinte voltam a ser apenas três.

Youth League 19-20

Todos os jogos desta competição, na qual ainda está o Benfica, acontecerão em Nyon, na Suíça, com a final marcada para 25 de Agosto.

Supertaça Europeia 2020

O Porto deixa de ser a sede do jogo entre os vencedores da Champions e da Liga Europa. Agora reagendado para 24 de Setembro, o encontro irá realizar-se no Puskas Arena, em Budapeste. As edições seguintes serão em Dublin (2021), Helsínquia (2022) e Kazan (2023).

Competições da UEFA em 2020-21

Todas as rondas preliminares de Liga dos Campeões e Liga Europa (com a excepção dos play-off) serão disputadas a uma mão. Na Champions, a primeira ronda começa a 8 de Agosto, com a fase de grupos a iniciar-se a 20 de Outubro. A Liga Europa tem a sua primeira ronda a 20 de Agosto e os primeiros jogos da fase de grupos a 22 de Outubro.

Liga dos Campeões feminina em 2020-21

A qualificação começa a 7 de Outubro. A final será a 16 de Maio de 2021.

Euro 2020

Mantêm-se as 12 cidades-sede para o torneio que será disputado em 2021.

Play-off para o Euro e Liga das Nações 2020-21

As janelas de Outubro e Novembro de 2020 vão ter três jogos em vez de dois, o que permite ter os play-off de qualificação para o Euro 2020 no início das respectivas janelas, a 7/8 de Outubro e a 11/12 de Novembro. Os jogos da fase de grupos da Liga das Nações serão entre 3 e 8 de Setembro, entre 10 e 14 de Outubro e entre 14 a 18 de Novembro.