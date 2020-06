João Félix bisa na goleada do Atlético Madrid

O Atlético de Madrid goleou esta quarta-feira o Osasuna, em Pamplona, por 0-5, com um bis do internacional português João Félix, assumindo provisoriamente o quarto posto da tabela da liga espanhola, a 15 pontos do líder Barcelona, com 29 jornadas decorridas.

João Félix inaugurou o marcador aos 27 minutos, com um remate fulminante, na área do Osasuna, bisando no início da segunda parte (56') após assistência do internacional espanhol Diego Costa. O Atlético construiu a goleada com golos de Marcos Llorente (79'), Álvaro Morata (82') e Yannick Carrasco (88'), já depois de Félix ter sido substituído por Thomas Partey (69').

A dois pontos dos madrilenos, a Real Sociedad poderá, contudo, recuperar o quarto lugar caso vença esta quinta-feira na deslocação ao terreno do Alavés, 15.º classificado.