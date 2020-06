António Costa sobre Liga dos Campeões em Lisboa: “É uma vitória antecipada de todos os portugueses”

Depois de ter passado o dia na Assembleia da República para a discussão e aprovação do Orçamento Suplementar, António Costa deu uma escapadinha de final de tarde até ao Palácio de Belém para falar da atribuição a Lisboa da organização da fase final da Liga dos Campeões da presente temporada, considerando-a uma vitória de todos os portugueses e, em particular, de Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

“É uma vitoria antecipada de todos os portugueses. Demonstraram uma capacidade extraordinária de resistir e ultrapassar esta pandemia. Permitiram diferenciar Portugal e permitiram controlar a pandemia”, declarou o primeiro-ministro, reforçando que esta organização reforçou o estatuto de Portugal no mundo e é um sinal de que as coisas foram bem-feitas no combate à covid-19.

“O nosso Serviço Nacional de Saúde é robusto. Nunca tivemos uma taxa de ocupação superior a 60 por cento nos cuidados intensivos. Tenho de agradecer aos profissionais de saúde e a todos os portugueses. Portugal é um destino seguro, para quem quer viver, trabalhar, fazer turismo e investir. É muito importante o esforço que todo o pais está a fazer para recuperar a economia ao mesmo tempo que combatemos a pandemia”, reforçou António Costa, que deixou ainda elogios ao líder da FPF pelo papel que desempenhou neste processo: “Elogio o mérito, a competência, o prestígio, o empenho e a capacidade diplomática ao longo deste processo.”