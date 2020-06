Amorim sobre a Champions: “Este empenho poderia ser utilizado para terminar o Campeonato de Portugal”

Rúben Amorim, treinador do Sporting, elogiou a decisão de concluir a Liga dos Campeões em Lisboa, mas aproveitou o tema para criticar a decisão de cancelar o que restava do Campeonato de Portugal (CP).

“É um orgulho receber a maior prova de clubes (…) e é bom termos futebol espectáculo. Mas não quero deixar de dizer que o empenho que se mostrou para trazer esta prova também poderia ser utilizado para terminar o CP. Sei disso, porque estive lá e sei dos sacrifícios que os clubes fazem e era importante haver essa atenção”, argumentou, nesta quarta-feira, na antevisão do jogo frente ao Tondela.

Sobre a partida, na qual não poderá contar com Vietto e Acuña, lesionados, o técnico “leonino” assumiu que a experiência destes elementos fará falta: “Se às vezes já temos falta de experiência, com as lesões destes jogadores ainda fica mais complicado”. “Mas, independentemente da idade, todos estão preparados para jogar pelo Sporting”, acrescentou, acerca da provável aposta em elementos mais jovens.

O técnico aproveitou ainda para analisar o adversário, apontando a uma equipa “organizada e com muita qualidade a jogar fora de casa”. “Joga sempre muito baixo à espera do erro adversário. Trabalhámos para isso durante a semana. Espero um Tondela com bloco baixo”, detalhou.