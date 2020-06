Numa ponta final contra nove, Benfica aproveita “oferta” do FC Porto

Há coisas certas no futebol. Que se jogarão pelo menos 90’, que haverá uma bola a rolar em cima da relva e, no caso dos jogos do Benfica, é quase certo que haverá um golo sofrido de bola parada. Nesta quarta-feira, os “encarnados” voltaram a sofrer por esta via e correram “risco de vida”. Mas sobreviveram. Já perto do final, Weigl permitiu aos “encarnados” baterem o Rio Ave, por 1-2, aproveitando a cerca de meia hora a jogar contra dez e 20 minutos contra nove. E a “oferta” do FC Porto, com o empate frente ao Desp. Aves, não foi desaproveitada.

No sempre ventoso estádio vila-condense, a primeira parte foi muito interessante de seguir. Com o Benfica muito pressionante e o Rio Ave competente a sair, houve um jogo de permanente “gato e rato” na primeira fase de construção nortenha. Num sistema próximo do 4x3x3, com Taarabt menos junto de Dyego do que é habitual no segundo avançado de Lage, os “encarnados” somaram os primeiros lances de perigo relativo — Dyego e Rafa não finalizaram aos 5’, Nuno Tavares rematou torto aos 12’ e Dyego, lançado por Taarabt, rematou para fora aos 16’.

Aos 26’, não houve nada diferente do que já tem havido. Bola parada a favor do adversário do Benfica e… golo. Livre de Nuno Santos, Dyego cortou mal a bola e Taremi encostou sem qualquer dificuldade. Mais uma vez, uma bola parada mal defendida pelo Benfica. É caso para dizer que até o Rio Ave — a equipa que menos golos faz de bola parada — é capaz de marcar às “águias” desta forma.

A partir do golo vila-condense houve um claro impacto mental no Benfica: receio de pressionar tão alto, linhas de pressão mais baixas e, sobretudo, sucessão de erros técnicos no passe. Perto do intervalo, Taarabt arranjou forma de passar por dois adversários — o rasgo individual parece ser, por agora, o que resta ao Benfica — e serviu Rafa, que finalizou isolado. Depois de minutos de análise, o VAR viu, e bem, que Dyego, em posição de fora-de-jogo, influenciou o adversário.

Na segunda parte, o Benfica entrou com Seferovic no lugar do errático Dyego e o suíço enviou logo uma bola à trave, de cabeça. Sem entrar tão forte como na primeira parte, e já depois de ter apanhado outro susto numa bola parada, o Benfica aproveitou o facto de ter um adversário que não se importa de se desposicionar para poder sair para o ataque. E foi isso que levou Musrati a ter de parar Rafa em falta numa transição — viu o segundo amarelo. Logo a seguir, já sem Taarabt, o Benfica, sem o melhor jogador até então, ganhou Vinícius no ataque. E ainda com os centrais vila-condenses naturalmente desacertados nas marcações, um cruzamento de Nuno Tavares permitiu a Seferovic empatar o jogo (64’).

Aos 75’, Nuno Santos entrou com os pitons no peito de Pizzi e foi expulso. Benfica com 11, Rio Ave com nove. E o até então corajoso Rio Ave fechou-se, naturalmente, na própria área. E, como já tem sido habitual, o Benfica sofreu para encontrar espaços contra uma equipa que se remeteu à defesa — nestes últimos 15 minutos, faltou um facilitador como Taarabt. O tal que saiu aos 62’.

Até que, num canto, chegou a salvação do Benfica. Weigl saltou sozinho e cabeceou “à ponta-de-lança”. O (caro) médio alemão de quem muitos desconfiam já dá vitórias. E, para já, permite ao Benfica recolocar uma das mãos no objectivo do título. A outra é a do FC Porto.