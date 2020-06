Rock In Rio Lisboa assinala edição adiada com um especial para televisão e streaming

Não tivesse acontecido aquilo que sabemos, uma pandemia, e a edição 2020 do Rock In Rio Lisboa estaria prestes a arrancar – seria este sábado, dia 20 de Junho. Como aconteceu aquilo que sabemos, o festival foi adiado para 2021 (dias 19, 20, 26 e 27 de Junho), mas, ainda assim, haverá uma espécie de Rock in Rio em 2020. Chega no dia 27 de Junho e tem a forma de um especial de três horas, com emissão televisiva e online, em que serão revisitados concertos emblemáticos das edições anteriores do festival, a par de concertos em estúdio de bandas nacionais.

Emitido em directo na SIC Radical, no site oficial do Rock In Rio e também nas redes sociais do festival e da SIC, o espectáculo foi baptizado Se a Vida Começasse Agora e tem início marcado para as 17h de dia 27 – a emissão televisiva arranca mais tarde, às 18h30. Segundo comunicado enviado à imprensa, o programa vai revisitar “16 anos de história, episódios peculiares, cenas de bastidores, havendo também espaço para olhar para o futuro – sobretudo para 2021 — numa emissão conduzida por João Paulo Sousa, Rita Camarneiro e Ana Ventura, aos quais se juntarão convidados especiais que ao longo dos anos deixaram o seu cunho na história do Rock in Rio”. Os nomes dos músicos que actuarão ao vivo em estúdio serão revelados brevemente.

Foo Fighters, The National e Liam Gallagher são nomes já confirmados para a edição 2021 do festival.