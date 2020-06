Educadores de Serralves temem dispensa e denunciam recrutamento de novos profissionais

Dezanove educadores da Fundação Serralves, no Porto, dizem ter provas de que está em curso um processo de dispensa da actual equipa, estando já a decorrer o recrutamento para novos profissionais.

“Após meses de tentativas de comunicação, poucas e evasivas respostas por parte da Fundação de Serralves e da Coordenação do Serviço Educativo e nenhuma alteração face à situação inicialmente denunciada a 5 de Abril em carta aberta, a equipa comunica que tem conhecimento e possui provas de estar a ser afastada e de que estão já a decorrer entrevistas na Fundação de Serralves para novos educadores”, afirmam estes trabalhadores num comunicado subscrito por 19 de 25 educadores.

De acordo com os seus subscritores, tal informação não só contraria o que a Fundação de Serralves alegou, como adensa ainda “a conjectura de se estar a iniciar um processo de dispensa da actual equipa”.

A Lusa tentou obter uma reacção por parte da Fundação de Serralves, mas até ao momento sem sucesso.

Os educadores questionam a “pertinência destes novos recrutamentos”, assim como os sinais de que um “grupo de sete novos educadores” recentemente integrados na equipa (antes da eclosão da pandemia da covid-19, precisam), também signatários desta carta, estarão igualmente já “dispensados, exactamente por se terem posicionado e não terem ficado em silêncio”.

Consideram também que esta situação vai contra o que a Fundação de Serralves previamente alegou quando argumentou não reunir condições para chamar os seus trabalhadores, deixando muitos dos educadores em suspenso, durante vários meses, e sem qualquer perspectiva de quando ou se voltariam sequer a poder desenvolver trabalho como arte-educadores no Museu de Serralves.

A equipa denuncia ainda que, no âmbito das poucas interacções com a coordenação do Serviço Educativo, alguns educadores têm recebido propostas de adaptação e/ou realização de oficinas que não deixam margem para negociação ou escuta das suas condições e necessidades.

“Lamentamos toda a postura e falta de integridade da actual administração para com os seus educadores, que se encontram na linha da frente a representar o bom nome da instituição todos os dias, com os mais diversos públicos”, concluem.

A 5 de Junho, na sequência da publicação de um comunicado em que 20 educadores acusavam a Fundação de Serralves de exercer represálias sobre os signatários da carta aberta de 5 de Abril, a instituição garantiu que “nenhum dos 20 signatários” do comunicado, “nem nenhum outro prestador de serviços externo (...) foi alvo de qualquer represália ou afastado, depois de ter denunciado supostos incumprimentos por parte Fundação de Serralves”.