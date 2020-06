Ministério da Ciência assinala a sua criação há 25 anos

O Governo celebra esta quarta-feira a criação, há cerca de 25 anos, de um Ministério da Ciência e Tecnologia com uma conferência sobre o músico quinhentista Vincenzo Galilei, pai do astrónomo Galileu Galilei, e uma gala de ópera. A partir das 17h desta quarta-feira, as comemorações são transmitidas em directo através das plataformas Videocast e Zoom.

As comemorações, que contam com a presença do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, e da ministra da Cultura, Graça Fonseca, são assinaladas no Teatro Thalia, em Lisboa, que faz 200 anos.

Antes da sessão comemorativa, que tem a curadoria do pianista Filipe Pinto-Ribeiro, a Fundação para a Ciência e Tecnologia e a Fundação La Caixa reforçam a cooperação institucional para o apoio à investigação científica, com a assinatura de protocolos.

O Ministério da Ciência foi criado quando o físico José Mariano Gago (1948-2015) assumiu o cargo de ministro da Ciência e Tecnologia no primeiro Governo socialista de António Guterres, empossado em 28 de Outubro de 1995.

Em 2005, o Ministério da Ciência e Tecnologia passou a incluir a pasta do Ensino Superior, com José Mariano Gago a manter-se como ministro da tutela destas pastas até 2011, durante os dois governos socialistas de José Sócrates.

Entre 2011 e 2015, no Governo PSD/CDS-PP liderado por Passos Coelho, a pasta da Ciência esteve agregada à da Educação num só ministério.

Antes disso, entre 2002 e 2004, no Governo de PSD/CDS-PP de Durão Barroso, e entre 2004 e 2005, no Governo PSD/CDS-PP de Pedro Santana Lopes, a Ciência esteve associada ao Ensino Superior num só ministério.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A actual designação do ministério, herdada de 2005, foi recuperada em finais de 2015, com Manuel Heitor, ex-secretário de Estado de Mariano Gago, a assumir as funções de ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

A conferência para assinalar os 500 anos do nascimento do músico italiano Vincenzo Galilei será proferida pelo coordenador do Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical da Universidade Nova de Lisboa, Manuel Pedro Ferreira, que, segundo o programa da sessão comemorativa, “demonstrará na sua intervenção a importância de Vincenzo Galilei na invenção da ópera”.

Acompanhados ao piano por Mathias Samuil, os cantores líricos Anna Samuil e Alfredo Daza, solistas da Ópera Estatal de Berlim, irão interpretar árias de Mozart, Donizetti, Gounod, Dvorák e Verdi.