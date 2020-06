Coranavírus ligado a Ovar tem mutação genética única no país

Devido à pandemia de covid-19, o concelho de Ovar teve uma cerca sanitária que o manteve isolado do resto do país. Até agora, foram detectados neste concelho 677 casos confirmados de covid-19, de acordo com o relatório desta quarta-feira da Direcção-Geral da Saúde. Já foram sequenciados cerca de 100 genomas do vírus recolhido em casos associados ao aglomerado de casos no município. Na maioria desses genomas detectou-se uma mutação que não foi identificada nos genomas do resto país. Ainda sem explicações para isso, a curiosidade científica é, no entanto, muita.

