Paddy Cosgrave diz que Web Summit “vai avançar este ano em Lisboa”

O co-fundador e presidente executivo da Web Summit, Paddy Cosgrave, afirmou esta terça-feira que a cimeira tecnológica “vai avançar este ano em Lisboa”, salientando que irá “aderir aos mais rigorosos protocolos” de saúde, conforme orientação do Governo português.

Na sequência da pandemia de covid-19, muitos dos eventos internacionais foram cancelados ou adiados. Esta terça-feira, no Twitter, Paddy Cosgrave afirmou: “A Web Summit vai avançar este ano em Portugal”, sem adiantar mais detalhes sobre o tema.

Web Summit is going ahead this year in Lisbon!