Magistrado punido por pressionar colegas no caso Freeport nomeado adjunto da ministra da Justiça

O antigo procurador José Lopes da Mota, que foi punido com 30 dias de suspensão por ter pressionado os dois colegas que dirigiam a investigação do caso Freeport, foi nomeado pela ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, adjunto do seu gabinete. Segundo o Diário da República desta terça-feira, Lopes de Mota, que em Setembro de 2017 passou a ser juiz no Supremo Tribunal de Justiça, tem “a missão de apoiar nos trabalhos de preparação e de acompanhar a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, que terá lugar de 1 de Janeiro a 30 de Junho de 2021”.

Continuar a ler