Faculdades de Lisboa e Porto vão poder aumentar vagas nos cursos de Medicina

Todas as faculdades de Medicina foram autorizadas a fazer crescer a sua oferta em 15%. São mais de 200 novos lugares para formação de médicos que vão poder ser abertos pelas universidades, incluindo as de Lisboa e Porto. A medida consta do despacho que regula as vagas para o próximo ano lectivo, publicado nesta segunda-feira. Outros cursos procurados pelos alunos com melhores médias também podem aumentar o número de lugares. Estarão disponíveis no concurso nacional de acesso ao ensino superior que arranca a 7 de Agosto.

Continuar a ler