D. José Ornelas é o novo presidente da Conferência Episcopal Portuguesa

O novo presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), D. José Ornelas, actual bispo de Setúbal, considerou esta terça-feira que o actual momento político e económico é determinante para “criar perspectivas novas para um mundo renovado e ao mesmo tempo integrado em todas as suas dimensões”.

Citado pela Ecclesia (agência noticiosa detida pela Igreja Católica), naquelas que foram as suas primeiras declarações após a sua eleição para suceder a D. Manuel Clemente, D. José Ornelas garantiu que “nos temas fundamentais” a CEP está unida, o que não invalida que seja necessário “coordenar” mais as actividades conjuntas. “Sobre os temas fundamentais na vida da Igreja não há divisão na CEP absolutamente nenhuma”, afirmou.

Aos 66 anos, o bispo de Setúbal será presidente da CEP, órgão representativo dos bispos católicos portugueses, até 2023.

A eleição decorreu em Fátima, durante a assembleia plenária da CEP, marcada para Abril e adiada devido à pandemia de covid-19. Vinte e oito bispos diocesanos e auxiliares foram chamados a eleger o novo presidente do organismo católico.

D. José Ornelas era, a par de D. António Marto (cardeal da Diocese de Leiria-Fátima) e D. Virgílio Antunes (bispo de Coimbra), um dos candidatos mais fortes à presidência da CEP. Os mesmos nomes já estavam na calha para suceder, em 2013, a D. José Policarpo.

O sucessor “natural” no cargo seria o do actual vice-presidente da CEP, o cardeal D. António Marto. Mas este conta já 73 anos, faltando-lhe apenas dois para poder pedir a renúncia do cargo, e o próprio D. Manuel Clemente, apelou, em declarações à Renascença, à necessidade de chamar para o órgão que congrega os bispos portugueses alguém capaz de garantir o rejuvenescimento da CEP, mais precisamente “gente mais nova para que o trabalho continue com vigor e criatividade”.

Neste sentido, e depois de sete anos em que D. Manuel Clemente liderou uma CEP relativamente amorfa, descontado o vigor na campanha contra a eutanásia, o nome mais consensual foi o do actual bispo de Setúbal, D. José Ornelas Carvalho. Além de ter sido superior-geral da Congregação dos Dehonianos, um instituto religioso com presença em mais de 40 países, D. José Ornelas Carvalho passou por Roma, antes de ter sido nomeado bispo de Setúbal, em 2015.

“Se tivesse voto na matéria, seria a minha escolha”, congratulou-se ao PÚBLICO o padre e professor de Filosofia Anselmo Borges, um dos mais acérrimos defensores da renovação dentro da Igreja Católica, para quem José Ornelas “é uma figura destacada do ponto de vista intelectual, e, por outro lado, dedicado aos outros e à sociedade”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Tem uma gigantesca experiência internacional, porque viveu bastante tempo em Roma. Neste momento em que, no meu entender, a conferência episcopal precisa de um novo impulso, ele será capaz de assegurar o rejuvenescimento necessário”, acrescentou Anselmo Borges.

A Ecclesia recorda que D. José Ornelas, enquanto bispo de Setúbal, mostrou preocupação com as condições de vida em bairros como o da Jamaica. No final de Maio, em entrevista à Ecclesia, o bispo de Setúbal afirmou que as imagens que os meios de comunicação social exibiram do Bairro da Jamaica “são uma vergonha para o país”. “Não só no Seixal, em Almada, etc., temos bairros que eu só me admiro como é tão pouco” o número de pessoas infectadas, disse.