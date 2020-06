Covid-19: mais duas mortes e 300 casos. Oito em cada dez novos casos são na região de Lisboa

Portugal regista, nesta terça-feira, mais duas mortes por covid-19 – um aumento de 0,1% face a segunda-feira. O número total de mortes registadas desde Março aumenta para 1522.

Há 300 novos casos confirmados, o equivalente a um aumento de 0,8%, o que eleva para 37.336 o total de casos confirmados em Portugal, de acordo com a informação da Direcção-Geral da Saúde. Destes, 236 foram identificados na região de Lisboa e Vale do Tejo, o equivalente a 79% do total de novos casos. As duas mortes também foram registadas nesta região. A região Norte soma 44 novos casos, o Centro 12 e o Algarve, oito.

Olhando para a informação por concelhos, percebe-se que as maiores subidas são registadas em Lisboa (28 novos casos), Sintra (21 novos casos), Amadora (13 novos casos), Loures (11 novos casos) e Oeiras (dez novos casos).

Sabe-se, ainda, que há mais casos recuperados do que novos casos: são 23.212 recuperados (mais 360 do que no dia anterior). Há 423 pessoas internadas (menos oito do que na segunda-feira), 71 dos quais nos cuidados intensivos (menos duas pessoas).

Fazendo as contas, percebe-se que há, actualmente, 12.602 casos activos, depois de subtraídos os casos recuperados e as mortes ao número acumulado de casos confirmados.

Na segunda-feira existiam em Portugal 37.036 casos confirmados, 1520 mortes e 22.852 casos recuperados.

Em todo o mundo há mais de oito milhões de casos confirmados, quase 440 mil mortes e quatro milhões de recuperados, de acordo com os dados da Universidade Johns Hopkins. Os países com maior número de casos confirmados são os EUA (mais de dois milhões de casos), Brasil (mais de 880 mil casos) e Rússia (mais de 540 mil casos).