Plano de combate a incêndios prevê investimento de 500 milhões de euros por ano até 2030

O Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais (PNGIFR) prevê um investimento de 500 milhões de euros por ano para o período 2020/2030 proveniente de fundos públicos e privados. Os objectivos principais são reduzir para metade a área ardida anualmente e diminuir os danos provocados pelos eventos graves.

O plano, apresentado nesta terça-feira pelos ministros da Administração Interna e do Ambiente e Transição Energética, garante que será adoptada uma estratégia de desenvolvimento integrado e articulado entre as diferentes entidades através do investimento em recursos humanos, tecnologia, sistemas de comunicação, infra-estruturas e incentivos.

Nos últimos dois anos, revela o Governo, registou-se uma diminuição de 47% de ignições, face ao período 2008/2017, e igualmente uma diminuição de 69% de área ardida, comparando com a média dos mesmos anos. Entre 2008 e 2017 passou-se de 139 incêndios anuais com mais de 100 hectares para 40 nos anos de 2018 e 2019 e de 17 incêndios anuais com mais de 1000 hectares para apenas dois.

Os investimentos previstos, assegura PNGIFR, “estimulam a economia rural, tanto a nível da fileira florestal, agricultura e pecuária como a nível do turismo rural e postos de trabalho indirectos em indústrias como a logística e transportes ou a restauração e alojamento”. O plano prevê que estes investimentos resultem na criação de cerca de 60.000 postos de trabalho directos e indirectos até 2030 nas áreas rurais.

Valorizar o território e modificar comportamentos, cuidar dos espaços rurais e gerir eficientemente o risco são as quatro grandes orientações estratégicas do plano. Para isso, é estabelecido um novo modelo de governação e gestão do risco, com articulação entre entidades públicas e privadas de diversos sectores e a diferentes escalas territoriais.

“Os proprietários devem ser motivados a associarem-se e a gerirem activamente o seu património florestal e agrícola, que representa 97% do país. A população, em geral, tem de mudar radicalmente o seu comportamento perante o uso do fogo”, diz ainda o documento apresentado.

O Governo revela que 98% dos incêndios têm origem humana, 85% Incêndios começam a menos de 500 metros de uma estrada ou de áreas habitadas ou cultivadas e mais de 60% são resultado de fogueiras, queimas e queimadas mal realizadas.