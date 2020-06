A Música Portuguesa, à Janela, a Gostar Dela Própria: Valéria (acompanhada por Rui Poço) - Canção de Embalar de José Afonso

Na rua brincam crianças com os avós, elas dançam ao invés de dormirem, ou brincam com o embalo, já não sei e não interessa. O som da guitarra bate nas paredes e ressoa. Às vezes quase grita, outras entra num murmúrio profundo, mais que interior. Já não é um postal, já não é um vídeo sobre uma jovem fadista em ascensão ou não. É um momento documentado, contem várias histórias dentro. Pode-se ver a vida, o tempo a passar. É mais bonito que o ataque e a intolerância. E permanece no tempo muito mais. É desta poesia que precisamos.

Em tempos de isolamento social devido ao surto do novo coronavírus, Tiago Pereira, fundador do projecto A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, começou a convidar artistas de todo o país a filmarem-se a tocar uma canção — é A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria. Agora também os filma à janela. O P3 partilha regularmente estes vídeos