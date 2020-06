Uma app com os melhores percursos (e árvores) do Jardim Botânico Tropical

O Jardim Botânico Tropical criou uma aplicação móvel que permite percorrer vários percursos temáticos de uma forma interactiva, ficando a conhecer melhor as plantas e as aves do espaço, apresentou a Universidade de Lisboa (UL).

O elemento água é um dos mais importantes das obras de reabilitação de 2020 Daniel Rocha O Jardim Botânico Tropical, em Lisboa, esteve fechado durante um ano para obras de reabilitação. Daniel Rocha O Jardim dos Cactos já não estava aberto ao público desde os anos 60 Daniel Rocha Fotogaleria Daniel Rocha

O projecto, da Reitoria da UL, visa promover o jardim como espaço científico, educativo, cultural e de lazer, permitindo aos visitantes interagir com o ambiente que os rodeia.

Com recurso a experiências de realidade aumentada e multimédia, uma equipa de especialistas concebeu quatro percursos que abrangem toda a área do Jardim. Os caminhos passam pelas “Árvores a Não Perder”, onde se identificam as espécies mais emblemáticas, pelo “Jardim com História”, para conhecer as várias camadas históricas do espaço, que remontam ao século XVII. Mas há também passeios dedicados aos outros habitantes do jardim: “Aves”, que apresenta os animais mais comuns do jardim e “Sensores da Natureza”, a partir dos quais o público poderá observar e conhecer a diversidade natural do recinto.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foto

“Para já, estes quatro percursos poderão ser descarregados, gratuitamente, junto do edifício da Casa da Direcção”, de acordo com a informação disponibilizada pela universidade, em comunicado. O trabalho envolveu os departamentos de Informática, de Biologia Animal, de Biologia Vegetal e de Engenharia Geográfica, Geofísica e Energia da Faculdade de Ciências e o Museu Nacional de História Natural e da Ciência.

Mais populares A carregar...

A app foi elaborada em português e encontra-se traduzida em inglês, francês e espanhol. O Jardim Botânico Tropical, em Lisboa, reabriu no final de Janeiro, depois de ter estado fechado durante um ano para obras de reabilitação.