De Vhils a Banksy: quando a arte urbana homenageia os profissionais de saúde

Como em todos os momentos marcantes da história, a arte enrijece o seu papel de medidor dos tempos. No Porto, chegou a vez de Vhils, ou Alexandre Farto, deixar a sua marca. Numa das paredes exteriores do Hospital São João estão por estes dias a ser esculpidos os rostos de profissionais de saúde que têm combatido a pandemia do novo coronavírus, conforme se vê na fotografia partilhada nas redes sociais pelo médico, eurodeputado socialista e vereador da autarquia portuense Manuel Pizarro. A inauguração da obra é já na próxima sexta-feira, 19 de Junho.

Mas um pouco por todo o mundo surgem manifestações de apoio a quem está nesta linha da frente, como tantas vezes é chamada. Os profissionais de saúde mereceram ainda a atenção de Banksy, que doou uma pintura de uma enfermeira super-heroína ao sistema nacional de saúde britânico (NHS, na sigla em inglês).

Para além disto, muitas foram as ruas enfeitadas com pinturas e grafitti que homenageiam o sector. Em Nova Iorque, por exemplo, Lewis Miller está a transformar caixotes do lixo em grandes vasos de flores como forma de agradecimento.

Texto editado por Amanda Ribeiro