Conde de Ferreira: negreiro ou benemérito?

A morte de George Floyd em Mineápolis, desencadeou uma onda antirracista internacional, tendo nos Estados Unidos e no Reino Unido, entre outras consequências mediáticas, a decapitação ou destruição de estátuas de esclavagistas ou colonialistas. Em Bristol, no passado domingo, a estátua de Edward Colston, que no século XVII traficou mais de oitenta mil seres humanos, dos quais 15 mil eram crianças, foi derrubada e atirada às águas do porto. Em Londres, foi retirada do local a estátua de Roberte Milligan, comerciante de escravos no século XVIII, para evitar a sua destruição. E entre nós, esta semana, foi vandalizada uma estátua do Padre António Vieira.

Continuar a ler