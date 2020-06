O colonizador afoito: o museu que Medina fantasiou e as lições que insiste em não aprender

Fernando Medina desconfinou e fez a sua rentrée pós-pandémica montado no seu cavalo de guerra preferido: o “Museu da Descoberta”. Insatisfeito com a contestação que a ideia gerou em 2018, Fernando Medina deu uma entrevista ao Diário de Notícias, em que insistiu que Lisboa vai mesmo ter um museu. No entanto, apesar da retórica brava, voltou a não explicar especificamente que planos tem em mente.

Continuar a ler