Sobre a anglicização portuguesa

No seu artigo de 11 de Junho, Nuno Pacheco refere e critica aquilo a que chama a anglicização portuguesa, lembrando o portal informático do Governo regional dos Açores, os excessos de denominações em inglês de programas e concursos televisivos de campanhas turísticas, de Universidades, de lojas e empresas, etc.

Sem esquecer os anglicismos e os erros de sintaxe na comunicação social, vou concentrar-me aqui apenas na vida universitária, com as designações em inglês de Universidades e Faculdades e de revistas e obras académicas, como sucede na Universidade Nova de Lisboa e na Universidade Católica Portuguesa; na conversão de programa Erasmus (que deveria ser de intercambio cultural) num programa em língua inglesa; e até com as aulas dadas em inglês por professores portugueses.

Evidentemente, não se pode ignorar ter-se transformado a língua inglesa na língua franca da globalização, nem a enorme importância da produção científica na língua inglesa. Mas estar aberto a esta língua (ou a outras) não pode equivaler a um provincianismo como o relativo ao francês no século XIX. São coisas bem diferentes a internacionalização e a desnacionalização da actividade académica.

De resto, o português, irmão do galego, é a língua vernácula demais de 230 milhões de pessoas e a língua oficial de nove Estados (como sucede com Portugal no art. 11 da Constituição).

Tal como, para lá dos seus contrastes, acabam por ser bem semelhantes qualquer apologia do nacionalismo e qualquer sujeição ao colonialismo cultural.

Jorge Miranda, Lisboa

Um caso de hipocrisia colectiva

A estátua do padre António Vieira ser vandalizada é um ato contra o que representa e não contra o homem em si. Já foi explicado neste jornal como esta representação do padre que salva os meninos indígenas é errada por ser preconceituosa e historicamente inexacta. As pessoas envolvidas no processo decidiram colocar um grupo escultórico digno da exposição de 1940 no centro da cidade desprezando a identidade dos lisboetas. São eles que foram criticados com o vandalismo.

O nosso sistema de educação está viciado. Somos ensinados desde pequenos sobre a grandiosidade de Portugal, e dos seus descobrimentos. Neste campo, Portugal fez algo que nenhum império europeu conseguiu. Lavou os males da expansão com um termo científico – Descobrimentos, justificando todos os males. Por isso os portugueses pensam que o pior da escravatura não foi cometido por portugueses.

Mesmo que a maior parte do comércio de escravos não tenha passado por Portugal, foi o Estado português que recebeu taxas sobre esse tráfico humano, foram portugueses que ficaram ricos por traficarem pessoas e, sim, foram os portugueses a criar e projectar o tráfico humano à escala global. Todos nós beneficiamos ainda hoje dessa riqueza, mesmo que não sejamos escravizadores nem racistas.

Temos de fazer um esforço especial neste sentido, não porque estas pessoas sejam mais importantes do que as outras, mas porque temos de provar que não temos nenhum preconceito contra elas - e neste momento todos temos.

Marcos Anselmo