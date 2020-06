Trump apresenta medidas para melhorar práticas policiais

O Presidente dos EUA, Donald Trump, assinou uma ordem executiva que inclui várias medidas para combater a violência policial, na sequência de protestos que se espalharam por todo o país nas últimas semanas.

Entre as iniciativas está a introdução de subsídios federais para unidades policiais que cumpram boas práticas, que passam pela criação de bases de dados que congreguem casos de abusos cometidos por agentes, diz a BBC.

A decisão foi anunciada por Trump numa declaração na Casa Branca, depois de se ter reunido com familiares de pessoas que foram vítimas de brutalidade policial. “Os vossos entes queridos não morreram em vão”, afirmou o Presidente.

Porém, de fora da ordem executiva fica uma das exigências mais repetida durante a recente onda de protestos: o corte do financiamento dos departamentos policiais que não cumprem os requisitos federais.

Os EUA atravessam um período muito conturbado desde a morte de George Floyd, um afro-americano assassinado violentamente pela polícia em Mineápolis no início do mês, que desencadeou protestos em todo o país contra a brutalidade policial e o racismo institucional. Uma nova morte no último fim-de-semana, de Rayshard Brooks, em Atlanta, veio reacender o movimento de contestação, que tem sido liderado pelo grupo Black Lives Matter.

A poucos meses das eleições presidenciais, Trump estava pressionado pela opinião pública a apresentar medidas concretas para combater um problema com várias décadas. Mas, ao mesmo tempo, o Presidente tem defendido de forma consistente o papel das forças de segurança e voltou a fazê-lo esta terça-feira.

“Sem a polícia, é o caos”, afirmou o chefe de Estado, que falou ao lado de responsáveis policiais. Durante os protestos da semana passada, Trump chegou a ponderar enviar o Exército para controlar a população.