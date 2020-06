Soldados indianos mortos em confrontos com a China na fronteira dos Himalaias

Pelo menos três soldados indianos morreram na sequência de confrontos com tropas chinesas na fronteira contestada entre os dois países Himalaias, anunciou o exército indiano esta terça-feira. Estas são as primeiras mortes na área disputada entre as duas potências asiáticas nos últimos 45 anos.

Segundo o comunicado revelado pelas autoridades de Nova Deli, citado pelo The Guardian, os “confrontos violentos” na região de Ladakh, na Caxemira disputada, ocorreram na noite de segunda-feira e causaram baixas nos dois lados. No entanto, até ao momento, Pequim ainda não confirmou a morte de qualquer soldado do seu lado. O mesmo comunicado refere que altas patentes militares dos dois países estão reunidas para aliviar a tensão.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Zhao Lijian, acusa a Índia de ter ultrapassado ilegalmente a fronteira e de “provocar e atacar” oficiais chineses, levando a “confrontos físicos entre as forças fronteiriças dos dois lados”.

Tanto a China como a Índia garantem que não foi disparado qualquer tiro. Segundo a BBC, que cita os media indianos, os soldados indianos terão sido espancados até à morte, uma informação que não foi confirmada oficialmente pelo exército.

As duas potências nucleares asiáticas fazem reivindicações distintas quanto à vasta área do território ao longo da fronteira montanhosa de 3500 quilómetros, no entanto, desde a sangrenta guerra que travaram em 1962, as disputas têm sido relativamente pacíficas, pautadas por alguns momentos de maior tensão, mas não se registavam mortes desde 1975.

Nas últimas semanas, Índia e China têm estado num impasse no vale de Galwan, no oeste dos Himalaias, trocando acusações. Para evitar a escalada do conflito, os soldados indianos e chineses não costumam andar armados durante as patrulhas fronteiriças. Contudo, nas últimas semanas, os dois lados envolveram-se em rixas, com recurso a pedras e paus e começaram a mobilizar o seu poder militar.

Em Maio, a Índia acusou a China de entrar na área controlada pelos soldados indianos e de ter montado dezenas de tendas e postos de controlo, ignorando os avisos de Nova Deli.

Por seu turno, a China acusa a Índia de ter construído uma estrada numa área remota de Ladakh, de forma a aumentar a capacidade de mobilizar rapidamente soldados e material bélico em caso de conflito.

Na semana passada, militares dos dois países encontraram-se na região disputada de Ladakh e, no final do encontro, garantiram que os dois lados concordaram na necessidade de respeitar os acordos bilaterais no sentido de resolver o conflito pacificamente. No entanto, os confrontos de segunda-feira à noite podem pôr em causa o aliviar da tensão anunciado anteriormente.