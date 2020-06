Ministro da Educação com um pé fora do Governo brasileiro

O jogo das cadeiras em que o Governo brasileiro se transformou, com demissões a um ritmo inédito, está próximo de ter um novo capítulo. Desta vez, o alvo é o ministro da Educação, Abraham Weintraub, que deverá ser sacrificado pelo Presidente Jair Bolsonaro na tentativa de baixar a tensão com a Câmara dos Deputados e com o Supremo Tribunal Federal (STF).

Ao contrário de casos recentes, como os de Sergio Moro ou dos dois ministros da Saúde demitidos em plena pandemia, a possível demissão de Weintraub não acontece por o ministro ter saído das boas graças de Bolsonaro. Na verdade, a imprensa brasileira diz que no seio do Governo há fortes pressões tanto para o ministro sair como para continuar, mostrando como o assunto é divisivo mesmo no Palácio do Planalto.

Weintraub tornou-se num dos expoentes da chamada “ala ideológica” do Governo que diz manter-se fiel ao ultraconservadorismo que ajudou a eleger Bolsonaro, mesmo sob pena de defender métodos radicais nessa tarefa. Por isso, o ministro tornou-se um crítico feroz das restantes instituições democráticas, como a Câmara dos Deputados e o STF, que afirma funcionarem apenas para sabotar o trabalho do Governo.

Na reunião ministerial de Abril, cuja gravação foi revelada no contexto das investigações sobre a alegada interferência de Bolsonaro junto da Polícia Federal (PF), Weintraub chamou os juízes do STF de “vagabundos” e disse que por ele estariam todos presos. No domingo, Weintraub deixou de lado o fato e gravata de ministro e participou numa manifestação em Brasília, um dia depois de um grupo de apoio ao Governo ter disparado fogos-de-artifício na direcção do edifício do STF.

Durante a manifestação, Weintraub – que não usou máscara e, por isso, foi multado em dois mil reais (350 euros) – voltou a falar de “vagabundos”, reforçando o que já tinha dito na reunião de Abril.

A presença do ministro no acto de protesto não caiu bem no Governo e até Bolsonaro veio dizer que Weintraub “não foi muito prudente”. “Ele não estava representando o governo, estava representando a si próprio”, sublinhou o Presidente, que recebeu o ministro da Educação na segunda-feira.

Braço-de-ferro

No STF há a convicção de que a saída de Weintraub é certa, escreve a jornalista Mônica Bergamo na sua coluna na Folha de São Paulo, como prova de boa vontade de que Bolsonaro está empenhado na pacificação com os restantes poderes. Para além disso, o ministro está envolvido em duas investigações: uma sobre a divulgação de notícias falsas, movida pelo próprio STF, e outra sobre publicações de teor racista contra a China. Esta terça-feira, o STF rejeitou um pedido de habeas corpus que visava excluir Weintraub da investigação sobre fake news.

No entanto, o processo de demissão de um ministro que ganhou um estatuto importante para a militância “bolsonarista” mais aguerrida deve ser gerido com pinças. A pressão para que Weintraub saia vem sobretudo do sector dos militares na reserva que estão no Governo, mas também dos novos aliados de Bolsonaro no Congresso, cuja importância é fundamental para evitar o andamento de processos de impeachment.

Por outro lado, a “ala ideológica”, onde se incluem os influentes filhos do Presidente, parece não querer abrir mão de Weintraub que é visto como alguém com “um simbolismo muito grande” para a militância, de acordo com um assessor citado pelo site G1. A deputada Carla Zambelli, próxima do ministro, garantia na segunda-feira que Weintraub se iria manter no Governo.

O desfecho do processo será indicativo da correlação de forças actual no Governo de Bolsonaro, especialmente num ambiente de grande tensão institucional. Na segunda-feira, a PF deteve Sara Winter, pseudónimo de Sara Giromini, líder de um grupo de extrema-direita que estava acampado há várias semanas em Brasília, entre os quais havia elementos armados, no âmbito de uma investigação a actos anti-democráticos.

Na terça-feira, ao abrigo do mesmo inquérito, foram realizadas mais de 20 buscas a moradas de activistas “bolsonaristas”.