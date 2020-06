Juiz nomeado por Trump dá vitória histórica ao movimento LGBT

O Supremo Tribunal de Justiça norte-americano decidiu que os trabalhadores gay e transgénero estão protegidos pela lei de defesa dos direitos cívicos de 1964, que proibiu a discriminação “com base no sexo”. A decisão é um marco histórico na luta pelos direitos da comunidade LGBT e foi recebida com choque nos sectores mais conservadores, indignados com o voto favorável do juiz Neil Gorsuch, nomeado para o cargo pelo Presidente Donald Trump.

Continuar a ler