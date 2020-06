Como é fazer um jornal em tempo de pandemia? Que desafios coloca o teletrabalho a jornalistas e editores?

Nesta terça-feira, completam-se três meses desde que a equipa do PÚBLICO passou a trabalhar a partir de casa devido à pandemia. Com o país em desconfinamento gradual, poucas pessoas regressaram à redacção, algumas o fazem em períodos intercalados com colegas da mesma secção, e a esmagadora maioria ainda está a trabalhar a partir de casa.

Neste episódio do podcast Reservado ao Público — feito em teletrabalho — falamos com o director do jornal, Manuel Carvalho, a editora Ana Fernandes, da secção Local, e a jornalista Cristiana Faria Moreira, do Local Lisboa.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Subscreva o programa Reservado ao Público no Apple Podcasts, SoundCloud, Spotify e outras aplicações para podcasts.

Conheça mais programas do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.