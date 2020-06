Estrada na duna da Fonte da Telha é um alerta para o futuro do litoral

Entre a casa de Abel Pereira, 67 anos, e a praia, na Fonte da Telha, há por estes dias um reboliço de máquinas e um cheiro a alcatrão. A casa de férias que herdou dos sogros há mais de 40 anos situa-se no início da estrada que a Câmara Municipal de Almada começou a pavimentar há uma semana, no âmbito de uma intervenção de requalificação daquela zona. Tal como muitos moradores e concessionários de bares e restaurantes de praia, diz ao PÚBLICO que as obras já deveriam ter chegado há mais tempo. Opinião diferente tem a Associação Zero, a primeira a alertar para os riscos ambientais e ecológicos da obra de pavimentação e que agora vai mais longe: “A nossa intenção é investigar para ver até que ponto há ou não razões para uma queixa à Inspecção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT)”, avançou ao PÚBLICO Francisco Ferreira, presidente da Zero.

