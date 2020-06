Dia 65: por que se gabam os avós de que com eles “não há birras”?

Mãe,

Está na altura de falarmos de uma das situações mais traumáticas para uma mãe ou para um pai. Veja se me acompanha. Uma mãe toca à campainha da casa dos avós, onde deixou os filhos — seja por que razão for. A porta abre-se, e a mãe precipita-se para as crianças, a morrer de saudades. Como sempre, a cabeça não vem vazia: “Será que se portaram bem, será que os meus pais ficaram muito cansados? Será que agora vai ser uma birra para ir embora? Tenho jantar? Amanhã é dia de ginástica, e não comprei os calções”, etc., etc. e etc.

Nisto, passado o entusiasmo do primeiro abraço, a criança atira-se para o chão, agarrada às pernas da mãe, e começa numa birra infindável. O motivo pouco importa. A reação da mãe depende do dia que teve até aí, ou desata logo a barafustar e zanga-se com o filho ou, com mais paciência, pega na criança cansada e procura acalmá-la. E é aqui, neste preciso momento, que se dá a tragédia. Diz a avó/avô: “Ah, comigo não fez nem uma cena destas” ou “Curioso... cá nunca faz birras”. Ou, melhor ainda: “Ele só faz isto quando tu chegas”.

(Silêncio)

A mãe que, note-se, já está a tentar gerir o melhor que pode não só a birra como a vergonha da birra acontecer “com público”, respira fundo e sabe lá Deus como se controla para não responder com um: “E o que é que quer que eu faça? Que não volte!?!?”.

Por isso agora pergunto-lhe qual é exatamente esta necessidade de verbalizar esta pequena frase — apesar de saberem o quanto vai irritar, apesar de já a terem repetido mil vezes e no fundo (espero) terem consciência de que é normal uma criança fazer mais birras com a própria mãe até porque... surpresa!.. já estiveram no nosso lugar e também se irritavam com estas “bocas” quando eram os vossos pais a dizer o mesmo!! Explique-me, please.

Beijinhos!

Querida Ana,

Foto

Agora queres explicações para tudo!? :)

Pronto.

Se bem compreendi, o que queres é perceber porque é que verbalizamos a frase, já que não pões em causa a sua veracidade, o que já é bom. É que é mesmo verdade: eles fazem muito menos birras quando estão connosco.

Mas podíamos estar calados. Pois podíamos.

Para não o fazermos temos a explicação mais boazinha, que 99% dos avós vão jurar que é aquela que justifica o comentário. E a explicação boazinha é que imaginamos que vos estamos a dar uma boa notícia: podem ficar descansadas porque os vossos filhos são crianças bem-educadas, que se portam muito bem em casa dos avós, e isso é mérito vosso. Supostamente devia aliviar-vos. Não vinham preocupados que os vossos queridos filhos nos pudessem ter deixado exaustos e fartos deles? Não é muito melhor saberem que são uns anjos quando vocês não estão?

Temos depois a explicação menos benigna: os avós não resistem a concorrer um bocadinho (ou muito) com os pais, dando-lhes a entender que os seus “métodos” educativos funcionam melhor e que têm mais jeito para evitar birras. Afinal, pensam, os resultados estão à vista. Podem também querer passar subtilmente uma crítica aos pais, qualquer coisa como se não fosses tão paciente, ou pelo contrário, se tivesses mais paciência (como eu), as coisas corriam melhor. O que, convenhamos, é tudo o que uma mãe depois de um dia de trabalho, e já moída de culpa, não precisa. E é verdade, as avós sabem-no porque passaram pelo mesmo enquanto mães, mas não resistem.

E aqui dividem-se, de novo, em dois grupos: as que de seguida têm remorsos, envergonham-se, e emendam a mão; e aquelas que levam esta competição a um nível maligno, e persistem. Essas, ganhariam muito em saber que a razão dos miúdos fazerem mais birras com os pais do que com as outras pessoas é, exatamente, porque valorizam muito mais o amor dos pais do que o delas. É pelo amor dos pais que vale a pena espernear, é pela atenção da mãe que vale a pena esmurrar o irmão no momento exato em que ela acaba de chegar a casa, é pelo amor do pai que vale a pena gritar. E é também com os pais que se sentem mais livres de explodir, estão finalmente em casa nos seus braços, podem desabafar.

Mães, consolem-se com essa certeza, e deixem-nos a convicção de que os nossos queridos netinhos são anjos, que só a má influência dos pais desestabiliza :)

No Birras de Mãe, uma avó/ mãe (e também sogra) e uma mãe/filha, logo de quatro filhos, separadas pela quarentena, vão diariamente escrever-se, para falar dos medos, irritações, perplexidade, raivas, mal-entendidos, mas também da sensação de perfeita comunhão que — ocasionalmente! — as invade.