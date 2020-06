Torre Eiffel reabre a 25 de Junho

A Torre Eiffel já tem data de reabertura, depois de mais de três meses encerrada como resposta à pandemia de covid-19, o período mais longo de fecho desde a Segunda Guerra Mundial.

A partir de 25 de Junho será possível visitar o monumento mais icónico da capital francesa, construído por Gustave Eiffel para a Exposição Universal de 1889 e que, habitualmente, recebe cerca de sete milhões de visitantes por ano, 75% vindos do estrangeiro.

O uso de máscara de protecção facial passa a ser obrigatório para todos os visitantes com mais de 10 anos e, “no início”, abre ao público apenas o percurso feito por escadas, de acesso ao primeiro e segundo pisos da estrutura.

Para garantir que os visitantes não se cruzam durante o trajecto, “a subida ocorrerá no pilar Leste e a descida pelo pilar Oeste”, indicam no site do monumento, sendo que o uso do elevador até ao segundo piso pode ser reposto “rapidamente” caso a situação pandémica evolua favoravelmente, dentro “das condições apropriadas” de higiene e de segurança e com “um número muito limitado de pessoas a bordo”.

Já o elevador de acesso ao topo da Torre Eiffel “mantém-se fechado para já”, dadas as reduzidas dimensões da estrutura. “Pode reabrir durante o Verão”, antecipam, sem adiantar datas.

Entre as novas medidas adoptadas encontram-se ainda a limitação do número de visitantes no átrio de acesso e em cada piso, a instalação de sinalização e marcas no solo para “implementar o distanciamento social” e a “limpeza e desinfecção diárias dos espaços públicos” do monumento.

Para já, ainda não é possível reservar entradas através do site, mas “a data de reabertura da bilheteira online será comunicada brevemente”, lê-se em comunicado. A compra antecipada através da página é “fortemente encorajada”, a fim de evitar filas e diminuir o risco de contágio pelo novo coronavírus.

França reabriu as fronteiras com os países da União Europeia esta segunda-feira, depois de o governo ter iniciado o desconfinamento faseado do país a partir de meados de Maio.

A 2 de Junho começaram a reabrir os restaurantes, bares e cafés (a partir desta segunda-feira em Paris), assim como as piscinas, as praias e alguns museus. O Palácio de Versalhes reabriu a visitas no dia 6 de Junho e o Museu do Louvre prepara-se para abrir portas a 6 de Julho, num primeiro momento apenas para reservas feitas antecipadamente.