Novos critérios da moratória de crédito de particulares e empresas entram em vigor quarta-feira

O diploma que estende a moratória de créditos à habitação e, agora, também para educação, e das empresas, foi publicada esta terça-feira em Diário da República e entra em vigor esta quarta-feira. As alterações introduzidas vão para além da extensão da moratória, que suspende o pagamento de capital ou de capital e juros, até 31 de Março de 2021, uma vez que flexibiliza alguns critérios de admissão, que alargam os potenciais beneficiários, quer de particulares quer de empresas.

Nos particulares, uma das mudanças prende-se com os factores de quebra de rendimentos na sequência da pandemia da covid-19, que passam a poder verificar-se não apenas no mutuário (quem pediu o empréstimo), mas também em qualquer dos membros do seu agregado familiar, alargando, desta forma, o critério de elegibilidade associado à quebra comprovada de rendimento global do agregado de pelo menos 20%. Ainda neste universo de destinatários, o diploma alarga o regime a cidadãos que não tenham residência em Portugal, abrangendo assim os cidadãos emigrantes.

Para particulares e empresas é ainda clarificado que “o requisito da regularidade da situação contributiva e tributária apenas é exigível quando a entidade beneficiária esteja sujeita a essa obrigação”.

“As famílias, empresas e demais entidades beneficiárias que ainda não tenham aderido à moratória, mas o pretendam fazer, devem comunicar a sua intenção às instituições até ao dia 30 de Junho de 2020”, lê-se no preâmbulo do diploma. Ainda assim, o diploma deixa a porta à possibilidade de prorrogação.

Para quem já aderiu, a extensão da moratória é automática, excepto para quem não esteja interessado nesse prolongamento, que, assim, terá de comunicar a sua oposição até ao dia 20 de Setembro de 2020.