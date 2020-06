Grupo Super Bock vai reduzir 10% da força laboral

O grupo português de cervejas e águas Super Bock, controlado em 56% pelo grupo Violas e em 44% pela dinamarquesa Carlsberg, vão reduzir o número de postos de trabalho em 10% em Portugal, anunciou hoje a fabricante de bebidas.

Em comunicado enviado por email às redacções, a cervejeira com sede em Leça do Balio, em Matosinhos, afirma que “a significativa redução da actividade do Super Bock Group provocada pelo efeito da pandemia covid-19, bem como o cenário de recessão previsto para o futuro próximo, forçam a empresa a reajustar a sua estrutura para defender e proteger a sustentabilidade do grupo”.

“Esta difícil decisão”, defende a gestão, que “implica um reajustamento que afectará cerca de 10% da força de trabalho em diferentes áreas da organização, é tomada perante uma conjuntura excepcional e foi anunciada, esta tarde, à Comissão de Trabalhadores e a todos os colaboradores do grupo num processo que terá início este mês de Junho”.

O último relatório e contas do grupo - antes conhecido como Unicer e que não está cotado em bolsa - relativo ao ano de 2018, contabiliza em 1310 o número de colaboradores nesse ano, em que o grupo vendeu 458,04 milhões de euros (incluindo o IEC) e registou resultados líquidos após minoritários de 51,3 milhões de euros.

Se a companhia de bebidas manteve o mesmo número médio de trabalhadores com que terminou 2018, o “reajustamento”, como lhe chama a empresa, irá abranger cerca de 130 pessoas.

A companhia presidida por Manuel Violas e que tem como CEO Rui Lopes Ferreira garante contudo que está “empenhada em implementar soluções de compensação pelo impacto desta medida, tendo constituído um programa de apoio que inclui condições acima do quadro legal, bem como um programa de outplacement e formação focados na empregabilidade”.