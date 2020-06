Sporting e Benfica entre as equipas da Europa com mais penáltis a favor

Décimo primeiro e 12.º lugares, entre 446 emblemas. São estas as posições de Sporting e Benfica no ranking de equipas de toda a Europa que precisaram de menos minutos de jogo para terem pontapés de penálti a seu favor nas últimas três temporadas.

E maior equilíbrio não poderia haver: desde 2017/18, “leões” e “águias” puderam bater os mesmos 28 penáltis nos mesmos 93 jogos analisados pelo Observatório do Futebol (CIES) – beneficiam de uma grande penalidade a cada 299 minutos de jogo.

O que muda é, sobretudo, a eficácia. O Sporting converteu todos os penáltis de que dispôs, enquanto o Benfica se ficou pelos 68% de eficácia – uma percentagem claramente baixa no contexto europeu.

Ainda relativamente às equipas portuguesas, o Rio Ave surge no top-40 e FC Porto e Vitória de Guimarães nos 60 primeiros na Europa. Por outro lado, Moreirense e Marítimo são das equipas europeias que menos penáltis têm a seu favor – surgem perto da cauda entre as quase 450 equipas analisadas.

Nota ainda para o Boavista que, em matéria de eficácia, é a oitava pior equipa da Europa: marcou apenas 41,7% dos penáltis de que dispôs nas últimas três temporadas.

Portugal no topo nas Ligas

Estes dados acabam por corroborar a análise global feita aos campeonatos nacionais. Portugal tem, entre os 35 campeonatos analisados, o sétimo em que mais penáltis são assinalados pelos árbitros – há um castigo máximo a cada 281 minutos.

Algo que o CIES aponta, de modo geral, como um espelho, por um lado, do tipo de arbitragem praticada em cada campeonato e, por outro, da tendência de os jogadores atacantes “cavarem” faltas dentro das áreas.

Mas há outro factor que pode ajudar a explicar o número de penáltis assinalados em países como Portugal, Polónia, Ucrânia, Sérvia ou Turquia, cujos campeonatos têm equipas cronicamente dominadoras – quer nos títulos quer, consequentemente, nos próprios jogos.

Em campeonatos com partidas geralmente mais equilibradas e nas quais as equipas mais “pequenas” conseguem dividir os jogos, a predominância de penáltis reduz-se drasticamente: no ranking das equipas com mais grandes penalidades há praticamente um deserto de representantes dos Big 5 nos primeiros lugares. A Liga inglesa, tradicionalmente permissiva no contacto físico e reiteradamente penalizadora para com jogadores “batoteiros”, é, sem surpresa, a penúltima liga que mais minutos de jogo passa sem penáltis (382, um valor apenas superado pela Noruega).

Como curiosidade, a Liga portuguesa é a terceira, a nível europeu, cujas equipas têm maior percentagem de acerto nos penáltis (80%). Na cauda surgem Finlândia e Rússia, campeonatos nos quais quase 30% dos penáltis são falhados.

Sporting precisa de menos presença ofensiva

Os dados lançados nesta segunda-feira pelo Observatório do Futebol justificam um cruzamento com um detalhe relacionado com os penáltis: a presença em zona ofensiva. Neste aspecto, e a nível nacional, o PÚBLICO concluiu, como se esperava, que FC Porto, Benfica e Sporting são das equipas que mais tempo passam no último terço adversário – algo natural, fruto do desequilíbrio na Liga interna.

No caso do Sporting, há um twist interessante: olhando para a média dos últimos três anos, com dados do site Who Scored, os “leões” até passaram menos tempo do que Benfica e FC Porto no último terço dos campos adversários, apesar de terem mais penáltis a seu favor. Algo que, em abstracto, permite inferir que o Sporting e os seus jogadores não precisam de tanta presença ofensiva como os rivais para criarem situações de penálti.

Como detalhe – e olhando apenas para a presente temporada –, destaque para o facto de a equipa portuguesa que mais tempo passa no último terço adversário não ser nenhum dos “grandes” ou sequer o Sp. Braga. É, sim, o Vitória de Guimarães.

Este dado atesta sobremaneira o modelo de jogo da equipa de Ivo Vieira, sempre predisposta a ter posse de bola em zonas ofensivas. E o ponto-chave é mesmo o treinador. É que, olhando para 2018-19, o top de predominância ofensiva coloca o FC Porto em primeiro lugar e, a seguir aos “dragões”, um Moreirense treinado por… Ivo Vieira. Trata-se, portanto, de uma matriz clara do técnico madeirense.