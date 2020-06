Portimonense volta a empatar e continua aflito na I Liga

Santa Clara e Portimonense empataram a um golo, nesta terça-feira, em jogo da ronda 27 da I Liga. Os algarvios estiveram perto de pressionar o Paços de Ferreira na luta pela permanência, mas o golo marcado pelo Santa Clara já nos últimos dez minutos deixa o Portimonense ainda afundado na tabela - pode acabar a jornada a sete pontos da zona de salvação. Já o Santa Clara, tranquilo no oitavo lugar, não sofre com o sétimo empate na Liga.

A primeira parte mostrou um Santa Clara globalmente dominador, ainda que pouco perigoso. Na Cidade do Futebol, os açorianos, a jogarem em casa, foram mais rematadores e chamaram o japonês Gonda ao serviço algumas vezes, mas quase sempre sem o guardião precisar de se mostrar mais do que atento. As excepções foram o remate de Santana, aos 22’, e o “tiro” de Rashid, aos 34’, de fora da área, ambos bem defendidos por Gonda.

Do lado do Portimonense, pouca aproximação houve sequer à área do Santa Clara. O único remate para amostra foi um cabeceamento fraco de Jackson Martínez, após um livre. O colombiano passou grande parte dos primeiros 45 minutos em claro défice físico, a coxear mais ainda do que o habitual, deixando os algarvios reféns de um avançado que desse seguimento às poucas solicitações que foram feitas – e que não foram mais pela pouca predisposição de Lucas Fernandes para pegar no jogo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na segunda parte, naturalmente já sem Jackson Martínez em campo, o Portimonense entrou melhor no jogo. Com Vaz Tê a dar mais capacidade para pressionar a construção açoriana, os algarvios conseguiram recuperar bolas em zonas adiantadas e subir um pouco as linhas – usando também o avançado como âncora em apoios frontais e passes para a profundidade.

Dividindo mais o jogo e tendo mais presença ofensiva, a equipa de Paulo Sérgio acabou por fazer da eficácia uma força. Canto de Tabata aos 61’ e Willyan cabeceou para o 1-0, num canto mal defendido pelos passivos jogadores do Santa Clara.

Já dentro dos últimos 15 minutos, o VAR assumiu protagonismo na partida. Primeiro, aos 75’, ajudou o árbitro a expulsar Lincoln, por uma entrada de sola na canela de Hackman. Depois, aos 80’, ajudou o árbitro a assinalar penálti a favor do Santa Clara. Rashid foi chamado a converter, empatou a partida e deu alguma justiça ao resultado, pelo que se passou, sobretudo, na primeira parte.