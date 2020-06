Fernando Santos prolonga contrato como seleccionador até 2024

O seleccionador Fernando Santos, que levou Portugal à conquista do Euro 2016 de futebol, renovou contrato com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e vai continuar a desempenhar o cargo até 2024. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo organismo e acolhido com total satisfação pelo técnico português.

“O novo vínculo entre a FPF e Fernando Santos e a sua equipa técnica vigorará até 2024 e o seleccionador nacional participará, até lá, na fase final do Euro 2020, na qualificação para a segunda edição da Liga das Nações, em que defende os dois títulos conquistados por Portugal, além das qualificações para o Mundial 2022 do Qatar, Liga das Nações 2023 e Euro 2024”, lê-se no site oficial.

Fernando Santos, de 65 anos, chegou à selecção em Setembro de 2014 e levou Portugal à conquista do Europeu de França, em 2016, e da primeira edição da Liga das Nações. Uma performance que leva Fernando Gomes, presidente da FPF, a manter a confiança absoluta na actual equipa técnica.

“Esta decisão foi muito fácil na medida em que estamos a renovar o contrato de um seleccionador que é campeão europeu. Esta decisão é tomada em função do que foi a evolução das nossas conversas e o momento em que estamos. Havia um processo eleitoral [para os órgãos sociais da FPF] e hoje temos a certeza que iremos ficar os quatro anos porque só há uma lista candidata, o que nos dá a capacidade e a possibilidade de celebrar esse contrato para os próximos quatro anos”, explicou o dirigente máximo do organismo.

Fernando Santos, por seu lado, encara o prolongamento deste desafio desportivo como “um privilégio": “Sabemos que não vamos poder ganhar tudo, seguramente, mas vamos lutar para ganhar tudo. Nesse contexto, é também para mim uma honra pessoal estar com o presidente até ao fim do seu mandato. Será também, se calhar, o fim do meu. Foram seis anos de grande sucesso, isso ninguém pode contrariar (...) Continuo a ter a certeza que nós - todos, aqueles que sempre fizeram parte disto e vão continuar a fazer e os novos que virão a fazer parte de tudo isto - vamos continuar dar sucesso e alegrias ao povo português.”