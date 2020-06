Eduardo Quaresma renova até 2025

Eduardo Quaresma renovou contrato com o Sporting até 2025, anunciou nesta terça-feira o clube “leonino”. O jovem central de 18 anos, que tem dois jogos efectuados pela equipa principal, ficou com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.

Formado nas escolas do Sporting, depois de dois anos no Fabril Barreiro, Quaresma tem sido uma das apostas de Rúben Amorim neste reinício da época, alinhando com titular nos últimos dois jogos como o central do lado direito num sistema de três centrais.

“Esta renovação só demonstra que o clube acredita em mim e que eu acredito no clube. Vamos manter-nos juntos por mais uns anos”, declarou o jovem defesa, citado no comunicado do Sporting.