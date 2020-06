Bruno Lage sente que tem condições para continuar no Benfica

A forma como os futebolistas do Benfica trabalham diariamente e o seu empenho nos treinos são os motivos que fazem Bruno Lage sentir que tem condições para continuar a comandar a equipa, explicou, nesta terça-feira, o técnico “encarnado”.

Ao lançar o desafio de quarta-feira, frente ao Rio Ave, o treinador do Benfica regressou ao dia do empate com o Portimonense (2-2), na jornada anterior da I Liga, para justificar o sentimento que transmitiu no final desse encontro e garantiu não estar preocupado com o futuro.

“É [por] sentir que, independentemente de tudo, toda a gente trabalha com empenho e dedicação para fazer o melhor. Vejo isso nos jogadores e esta é a minha forma de trabalhar e dedicar-me a esta profissão, que é viver o dia-a-dia tranquilo, mas com o empenho de sair de um jogo, fazer a análise e não trazer nada de bom nem de mau para o jogo seguinte”, explicou Bruno Lage.

Sobre o jogo com o Rio Ave, o técnico aproveitou para garantir que a série negativa de resultados das “águias”, com apenas uma vitória nos últimos dez encontros, “não é por falta de empenho” dos jogadores e voltou a frisar que o jogo seguinte é uma “oportunidade para fazer mais e melhor”.

Nesse sentido, revelou uma “enorme tristeza” de Grimaldo por não poder dar o contributo à equipa, em Vila do Conde, depois de sair lesionado do desafio em Portimão, e de todos os outros por “não estarem a dar alegrias aos adeptos”. E abordou, concretamente, a falada falta de um líder carismático como Samaris dentro do campo.

“Acha que não temos um líder quando o Grimaldo, que vem de uma sequência fantástica, sai lesionado e está no balneário a chorar, com enorme tristeza por não poder dar o contributo à equipa? Ou o Pizzi, que joga constantemente, tem muitos anos de Benfica, marca 28 golos e com as oportunidades que cria, acha que falta liderança?”, questionou.

Frente ao Rio Ave, “uma equipa muito competente e com enormes valores individuais e um excelente colectivo”, o Benfica não terá adeptos nas bancadas e terá, provavelmente, uma defesa totalmente composta por jovens formados no Seixal, nos quais o técnico garante ter “confiança total”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“O trabalho é sempre igual. Não trabalhamos de forma diferente com os que jogam mais e os que jogam menos, o trabalho é feito para toda a gente estar preparada para jogar e isso é transversal. Estamos a falar de muita juventude, mas também muita confiança e tranquilidade transmitidas da minha parte”, afirmou o treinador dos “encarnados”.

O Benfica visita o Rio ave na quarta-feira, às 21h15, numa que pode selar a pior série de resultados numa época da sua história se não vencer e ficar com apenas um triunfo nos últimos onze encontros.

A equipa de Bruno Lage, que ocupa o 2.º lugar do campeonato, a dois pontos do líder FC Porto, vai subir ao relvado do Estádio dos Arcos já a saber o resultado obtido nesta ronda pelos “dragões”, que vistam nesta terça-feira (19h15) o último classificado, o Desportivo das Aves.