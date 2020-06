Barcelona seguro na liderança da Liga

Até agora, o desconfinamento do Barcelona tem sido perfeito. Só ganha, marca golos e não sofre. Nesta terça-feira, no primeiro jogo em Camp Nou após o reatamento da liga espanhola, a formação catalã bateu o Leganés, último classificado, por 2-0, em jogo da 29.ª jornada, e ficou a salvo de qualquer aproximação do Real Madrid, que tem uma tarefa muito difícil na próxima quinta-feira, com a recepção ao Valência no Santiago Bernabéu.

Depois de terem regressado com uma goleada ao Maiorca (0-4), os homens de Quique Setién fizeram o suficiente para derrotar um adversário que ainda sonha com a manutenção, mas só fizeram o marcador funcionar aos 42’. Ansu Fati, o jovem guineense de 17 anos, recebeu a bola dentro da área, ainda longe da baliza, e atirou a contar, fora do alcance do guarda-redes Cuellar.

Num jogo em que o lateral português Nelson Semedo entrou aos 53 para o lugar de Sergi Roberto, o Barça ganhou outra tranquilidade no resultado graças a um penálti convertido por Messi aos 69’, após uma falta de Ruben Pérez sobre o 10 argentino.

Foi o 20.º triunfo da temporada para o Barcelona, que passou a ter 64 pontos, mais cinco que o Real Madrid (que tem menos um jogo). Já o Leganés, vai continuar na sua luta pela manutenção, com 23 pontos, menos três que o Celta de Vigo, o primeiro acima da linha de água.