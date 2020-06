Directora do Museu Gulbenkian sai em Agosto e fundação já lançou recrutamento internacional

A Gulbenkian informou esta terça-feira que a directora do Museu da fundação, Penelope Curtis, irá terminar o seu mandato a 1 de Agosto, estando já a decorrer um processo de recrutamento internacional para encontrar o seu sucessor.

Curtis deverá manter alguma colaboração com o Museu Gulbenkian até finais de Janeiro, designadamente enquanto curadora da exposição Esculturas Infinitas, que abrirá a 17 de Setembro na galeria principal da Fundação, e será professora convidada no Centre for Advanced Study in the Visual Arts da National Gallery of Art, em Washington, na Primavera de 2021.

Em comunicado, a fundação sublinha que esta próxima saída da directora do Museu Gulbenkian coincide com “um novo ciclo”, que será marcado pelo início, também em Agosto, das obras de extensão do Parque Gulbenkian e da renovação do edifício da Colecção Moderna, num projecto da autoria do arquitecto Kengo Kuma, que deverão terminar no primeiro trimestre de 2022.

“Com esta obra”, diz a mesma nota, “a Fundação reforça a abertura da sua programação às tendências da arte e cultura contemporâneas, respeitando a integridade do edifício e abrindo o novo espaço à cidade. Um projecto que visa “promover exposições temporárias para o grande público”, “disponibilizar espaços privilegiados para a mostra e formação de jovens talentos”, “consolidar a política de compras de obras de arte” e “acentuar o papel do museu como local de cruzamento de saberes e de debate sobre os grandes desafios da contemporaneidade, aproveitando as virtualidades das tecnologias digitais no universo museológico”.

Penelope Curtis, que chegara à Gulbenkian há cinco anos, vinda da Tate Britain, que dirigiu entre 2010 e 2015, teve o encargo de unir as duas colecções do Museu Gulbenkian e, realça ainda o comunicado da fundação, deixou “uma marca na promoção de diálogos entre a Colecção do Fundador e a Colecção Moderna”.

Foi também responsável pela “primeira apresentação museológica da Colecção Moderna enquadrada no contexto político e cultural português, a partir de documentos da Biblioteca de Arte e Arquivos da Fundação” e deve-se-lhe a criação de uma comissão consultiva para acompanhar as aquisições de obras para a Colecção Moderna, bem como o lançamento de um programa de acolhimento a investigadores convidados para o estudo de temas ou peças das colecções do Museu.

Entre as exposições temporárias mais marcantes inauguradas durante o seu mandato, a nota da Gulbenkian destaca a que assinalou os 50 anos do Museu Gulbenkian, Formas de expor (1949-69), e O Gosto pela Arte Islâmica, ambas resultantes “de uma intensa investigação dos arquivos da fundação”, a primeira com curadoria da própria directora.