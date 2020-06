Casa da Música: a tempestade anunciada que ninguém viu chegar

No dia 28 de Abril, com o país ainda em pleno estado de emergência, tornou-se público que havia um conflito laboral em curso na Casa da Música (CdM). O antecedente próximo era um abaixo-assinado subscrito por 92 trabalhadores e que fora enviado dez dias antes ao director-geral da instituição, Paulo Sarmento e Cunha, apelando a que fosse revertida a decisão de deixar sem qualquer apoio um vasto número de profissionais com vínculo precário que ficaram sem trabalho nos meses em que a Casa esteve encerrada.

Continuar a ler