Administração da Casa da Música nega falsos recibos verdes e represálias a trabalhadores

O silêncio que durava desde o início da tempestade de protestos na Casa da Música (CdM) só foi quebrado na Assembleia da República. Ouvido ao final da manhã desta terça-feira pelos deputados das comissões parlamentares de Cultura e de Trabalho, na sequência de requerimentos do Bloco de Esquerda (BE) e do Partido Comunista Português (PCP), José Pena do Amaral, presidente do conselho de administração da fundação, garantiu que “não existe uma situação de falsos recibos verdes” na CdM. Sublinhando que a instituição “respeita a lei”, o responsável salientou que, se o inquérito que está a ser feito pela Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) – organismo que será ouvido no Parlamento a 24 de Junho – detectar “irregularidades” na relação da fundação com os seus “prestadores de serviços”, elas serão “corrigidas sem qualquer problema”.

“Tratamos bem as pessoas”, insistiu Pena do Amaral, desvalorizando as críticas de que a CdM tem sido alvo por parte dos seus trabalhadores precários, que, na sequência do recente encerramento temporário da instituição motivado pela pandemia, a vêm acusando de negligenciar os seus colaboradores e de exercer sobre eles chantagens e represálias. O mal-estar na CdM começou por ser exposto num abaixo-assinado tornado público no fim de Abril, e desdobrou-se entretanto em vigílias e manifestações que mantiveram a Casa envolta em polémica, mesmo após a sua reabertura.

“Cumprimos a lei acima do que esta determinava”, fez ainda questão de assinalar o presidente do conselho de administração, lembrando que, no que diz respeito às actuações que estavam originalmente calendarizadas para os meses de Abril e Maio e que tiveram de ser reagendadas, a instituição “pagou 75% [dos cachets] aos artistas” em vez dos 50% que estava obrigada a antecipar. “Não pudemos proceder da mesma forma com técnicos e assistentes de sala porque não sabíamos em que momento eles iam prestar determinado trabalho”, escudou-se o responsável, frisando que seria “irresponsável” aplicar cláusulas e situações “não-previstas” quando tem de “administrar dinheiros de mecenas e contribuintes”.

Pela voz da deputada Ana Mesquita, o PCP alegou, porém, que a instituição tem mantido diversas “situações ilegais”. Especificando que teve acesso a “escalas e horários” de vários trabalhadores que “são classificados pela Casa da Música como ‘recibos verdes’ desde 2005”, a deputada comunista sustentou que muitos destes prestam “serviços quase todos os dias do mês, quase todos os meses do ano”. “O conselho de administração consegue classificar isto como alguma coisa que não um falso recibo verde?”, perguntou, sugerindo ainda que “não teria de ser preciso” a Casa esperar pelas respostas da ACT para corrigir problemas “óbvios”.

José Soeiro, do BE, apontou, por outro lado, para a “falta de diálogo” entre a entidade e os seus trabalhadores, acusando a instituição de agir em “retaliação” contra os precários que em Abril subscreveram o abaixo-assinado. O deputado lembrou a decisão tomada por Paulo Sarmento e Cunha, director-geral da fundação, de dispensar os técnicos e assistentes de sala que participaram na vigília do dia 1 de Junho, coincidente com o concerto da Orquestra Barroca que celebrou a reabertura da Sala Suggia, decisão que viria a conhecer um volte-face. Estão em causa, acusou José Soeiro, episódios de “perseguição” e “assédio moral”.

O presidente da Casa da Música clarificou que nenhum técnico está a ser “discriminado”, argumentando que, dos “cerca de 60” que emprega, “apenas sete”, em virtude da programação “forçosamente” reduzida, terão sido chamados para prestações de serviços em Junho, sendo que todos os outros “estão em condições de também ser chamados”, não existindo nenhuma “orientação no sentido contrário”.

Sobre a polémica em torno do abaixo-assinado, Pena do Amaral entende que correspondeu menos a um “pedido de diálogo” e mais a um “ultimato”. “Os signatários incluíram a adenda de que o distribuiriam publicamente se não lhes déssemos uma resposta. O documento foi-nos entregue num sábado à noite e no domingo já ele estava a circular pelos meios de comunicação”, acentuou, justificando a decisão de, até esta audição parlamentar, manter o silêncio.