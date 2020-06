"Senti que estava a arrastar um camião sem rodas no meio do deserto"

Maria Coelho viu-se de um dia para o outro com três filhos em casa e um regime de ensino à distância que a obrigou a reinventar-se como professora. “O que tinha desenvolvido melhor já não valia nada.” Ao mesmo tempo que procurava dar rumo a uma vida que agora acontecia exclusivamente dentro de quatro paredes, Maria tentava gerir o tsunami do ensino à distância. “Montar um sistema de raíz, as escolas não estavam preparadas para isso, e rodeada dos meus 3 filhos. Foi horrível. Mas não fiquei bloqueada.” Avançou.

Veja a reportagem completa aqui.