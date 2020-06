Na “ressaca” de três meses sem compras, clientes regressam às lojas sem grandes receios

Vera Sobral aproveitou o dia de reabertura dos centros comerciais da Grande Lisboa para dar um salto ao Centro Comercial Colombo. Saiu da sua casa em Sesimbra para ir de propósito à capital dar uma volta pelas lojas “ver as roupas e os saldos”. Ela sente-se num “lugar seguro”, protegida pela máscara, e assegurando que se mantém distante das pessoas à sua volta, e, afinal, já é hora de aproveitar os descontos de 40, 50% com que algumas lojas tentam aliciar os clientes, depois de três meses encerradas. Mas apesar de se sentir segura, deixa um reparo à gerência do centro comercial: “Devia haver mais gel desinfectante. Estou a olhar à minha volta e não estou a ver nenhum.”

