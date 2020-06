Na última quinzena, casos aumentaram 63% em Sintra e 64% na Amadora. Veja os gráficos com as subidas nos concelhos de Lisboa

Desde dia 28 de Maio, dias antes de o país desconfinar enquanto a Área Metropolitana de Lisboa permanecia com os centros comerciais fechados e com limites mais apertados aos ajuntamentos, Sintra registou um aumento de 63,1% dos casos de infecção pelo novo coronavírus. Comparado o número dos que existiam então com os registados no início do mês, há uma queda do número de novos casos. Ainda assim, a região de Lisboa concentra mais de 90% dos novos casos registados no país.

